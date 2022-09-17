شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يغلق ملف الرحيل عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة خاصة مع الهانى سليمان حارس الفريق الأول بعد عرض سيراميكا والمصرى للتعاقد مع الحارس، وتم الاتفاق على تعديل عقده واستمراره فى سموحة، وتدخل طارق العشرى المدير الفنى الذى أكد للهانى حاجة الفريق لجهوده.

وأوضح الهانى أنه وافق على الاستمرار فى سموحة، رغم العروض المالية المغرية عقب تقريب وجهات النظر وتحقيق طالبات الهانى.

جدير بالذكر أن الهانى سليمان يعيش فترة تألق مؤخرا مع سموحة، الأمر الذى جعل الحارس يتلقى أكثر من عرض.

وأوضح العشرى أن سموحة لديه الفرصة على المنافسة على كأس مصر هذا الموسم والمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية الموسم المقبل.