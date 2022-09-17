الطلائع يصطحب الصفقات الجديدة لمعسكر الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال، المدير الفنى لطلائع الجيش، اصطحاب الصفقات الجديدة لفريقه لمعسكر الإسكندرية، حيث يدخل طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسكندرية اليوم، السبت، يستمر حتى السبت المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب الشباب والأهلى لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لانطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن مسئولى الجبلاية حددوا 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانى صفقات جديدة استعداداً للموسم الجديد وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر".

واستقر الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة علاء عبد العال على مواجهة منتخب الشباب بقيادة محمود جابر ودياً الأربعاء المقبل بمعسكر الفريق المغلق بالإسكندرية فيما يلاقى الاهلى ودياً فى 29 سبتمبر الجارى.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف

على صعيد مختلف، أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023 والتي ضمت 13 لاعبا أبرزهم محمد بسام، فيما تم استبعاد أحمد هانى ومحمد ناصف ومحمد أنور ومصطفى الزنارى .

وضمت القائمة كلاً من: "محمد شعبان ورجب عبد الحليم وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وحسن مجدى وعلي محمد ومحمد بسام وأحمد سمير وعلي حمدى وعبد الرحمن أسامة ومحمود عاطف وأحمد سالم"

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023 أسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش ، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.