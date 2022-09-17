موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندى فى إياب تمهيدى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر المدير الفني للفريق، تحديًا جديدًا عندما يستضيف نظيره بول الأوغندي فى إياب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية، في المباراة التى يبحث خلالها فيوتشر عن حجز تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدي الثانى.

موعد مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي

تقام مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي السبت المقبل 17 سبتمبر، فى التاسعة مساءً باستاد السلام.

نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وبول الأوغندي

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتي أقيمت باستاد سانت ماري بمدينة كمبالا الأوغندية، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

استبعاد جنش ورفعت من مباراة فيوتشر وبول

كشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، عن العقوبة التي وقعها النادي على ثنائي الفريق، أحمد رفعت، ومحمود عبد الرحيم جنش، وذلك بعد المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي، وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: النادي قرر استبعاد الثنائي، أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، من المباراة المقبلة أمام بول الأوغندي، وقرر أيضاً توقيع غرامة مادية ضخمة على كلا اللاعبين.

القنوات الناقلة

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على الحقوق الحصرية لنقل مباراة فيوتشر وبول الأوغندي، والتي تجمع الفريقين في التاسعة مساءً على استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.