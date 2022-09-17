شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الثامنة مساء اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإيليكت بطل تشاد، المقرر لها غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحضر الاجتماع الفني كل من أحمد حسني المدير الإداري لفريق الزمالك، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مندوب من فريق إيليكت وطاقم تحكيم المباراة.
ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس، الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كلاً من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية
خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.
خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف