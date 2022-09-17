شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الثامنة مساء اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإيليكت بطل تشاد، المقرر لها غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.