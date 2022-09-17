شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تكرم المتفوقين وتنظم معارض لتوفير الأدوات المدرسية للأعضاء بأسعار تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أندية سيتى كلوب على تكريم الطلاب المتفوقين علمياً بمختلف المراحل التعليمية من أعضاء سيتى كلوب بمختلف المحافظات، تشجيعا وتحفيزا لهم لاستمرار التفوق والنجاح.

وفى إطار سعيها الدائم لتقديم خدمات جوهرية للأعضاء كجزء من دورها المجتمعى والوطني، أقامت أندية سيتى كلوب، المملوكة لشركة سيتي لإدارة المنشآت الرياضية، معارض لبيع الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار تنافسية مخفضة على مختلف المعروضات.

وتهدف أندية سيتى كلوب من هذه الخطوة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين لتوفير كافة مستلزمات المتطلبات المدرسية من أدوات مدرسية وزي مدرسي وأحذية بجودة عالية وأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق.

وتوفر معارض أندية سيتى كلوب كافة المستلزمات والأدوات المدرسية، من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق.

وشهدت معارض أندية سيتى كلوب تفاعلا واقبالا كبيرا من جانب الأعضاء، نظرا للجودة العالية للمعروضات والأسعار المميزة مقارنة بالأسواق الخارجية.