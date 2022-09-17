مدرب جنوب أفريقيا: الأهلي يحاول التخلص من بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا بإنه لم يعمل مع بيرسي تاو أبدا وهو في أفضل حالاته، قائلًا إن الأهلي حاول التخلص منه وعرضه على العديد من الأندية.

وقال هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنول أفريقيا: "تحدثت كثيرًا الأسبوع الماضي مع بيرسي تاو، الموقف بالنسبة له غير جيد، قبل أي شيء لقد تعرض لإصابات عديدة الموسم الماضي، يعود ثم يتعرض للإصابة، ويعود ثم يتعرض للإصابة."

وتابع: "أنا لم أعمل مع بيرسي تاو أبدا وهو في أعلى مستوى داخل فريقي، هو لم يكن بمستوى الـ100% أبدا، لأنه دائما كان يتعرض للإصابة ولم أكن قادرا على اختياره".

وأضاف: "وخلال الوقت الحالي عقب رحيل بيتسو عن الأهلي، ولو صدقت ما تكتبه الجرائد، الأهلي يرغب في التخلص منه".

ثم تحدث عن إدارة الأهلي، موقفها من اللاعب الجنوب أفريقي :"إنهم يحاولون بكل الطرق معه، ولا أعتقد من خلال ما قرأت أن كل هذه الفرق ترغب في خدمات، إنه الأهلي هو من عرضه على كل هذه الفرق من أجل التخلص منه".

وواصل: "الموقف غير ملائم بالنسبة لبيرسي تاو، ومع نهاية موسم الانتقالات في كل البلدان الآن، ربما يجبر على البقاء، وماذا سيحدث معه هناك؟"

واستطرد: "أنا حزين بعض الشيء بسبب موقفه، لأن بيرسي تاو وهو في حالته الجيدة يستطيع صناعة الفارق مع الفريق، لكن نعم هذا هو الحال ولا استطيع تغييره".

واختتم قائلًا: "أنا فقط أتمنى إذا بقى في الأهلي يحصل على فرصة إثبات نفسه، والتأكيد على جودته، لكن هذا الأمر يعتمد على المدير الفني الجديد في الفريق".