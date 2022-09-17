أحمد ياسر ريان: لاعب الزمالك بصق علي.. موسيماني ظلمني.. ومصطفى محمد أفضل مهاجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المنتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دخول الزمالك في مفاوضات لضمه.

وقال ريان، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي:"لم يصلني عرضًا من نادي الزمالك لأفكر فيه، أشكر مرتضى منصور على الكلام الذي قاله في حقي ولكن لم يصلني أي عرض من الزمالك من قبل، شرف لأي أحد لاعب اللعب بنادي كبير مثل الزمالك ولكن صعب أنا متربي في الأهلي منذ 18 سنة فصعب التفكير في الأمر فالنادي الأهلي عندي في (حتة تانية)".

وتابع لاعب سيراميكا كليوباترا:"ليس من السهل انتقال رمضان صبحي للزمالك فهو (متربي) مثلنا في الأهلي، رمضان كان إعارة في الأهلي ولم يرحل، الأهلي فاوضه وبيراميدز فاوضه، وهو رأى مستقبله في منظومة حديثة تستثمر في اللاعبين"، فيما رد على موقفه إذا كان بدلًا من رمضان صبحي في هذا الموقف، بقوله:"إذا كان أمامي أهلي أو بيراميدز لن انتقل لبيراميدز".

واسترسل المهاجم الدولي:"ظُلمت مع موسيماني لأنه لو أعطاني الفرصة في هذه الوقت كان الأمر سيختلف لأن هذه الفترة كانت الأفضل لي وانتقلت لسيراميكا وأفضل صفقة للأهلي شادي حسين وأفضل مهاجم هو مصطفى محمد".

وتحدث عن أزمته خلال مباراة فريقه حينها الجونة والزمالك، قائلاً:"لم استفز لاعبي الزمالك ولكنني تربيت عند التسجيل خلال الهزيمة اذهب وأحضر الكرة من المرمى وربما هذا الأمر استفزهم ولم اقل أن الدوري انتهى للاعبي الزمالك ماحدث أن محمود شبراوي سجل الهدف الثاني بعد هدفي بدقائق فالجميع خرج للاحتفال ولكنني ظللت بمنتصف ملعب الزمالك فجاء لاعب وبصق في وجهي ودفعني وجاء أوباما وأبعده وقال لي عد لملعبك فقلت له لاعبتي خارج الملعب وقال لي اللاعب الآخر (أنت مفكر نفسك هترجع الأهلي) فرديت (اعتبرني مش في الأهلي أنا في الملعب)".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"لم يُخصم لي بسبب هذا الموقف واللاعب الذي دفعني نتحدث مع بعضنا في المنتخب وهو يُقدر الظرف وأنا كذلك وهو اعتذر لي".