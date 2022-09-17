"صلاح لعب دور الوسيط مرتين".. 9 لاعبين ارتبط اسمهم بالانتقال لعمالقة انجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى صلاح محسن مهاجم الأهلي صدمة في مشواره الكروي بوضعه في قائمة انتظار ناديه بعد تعثر انتقاله لنادي أخر على سبيل الإعارة.

وقبل عامين أطلق صلاح محسن تصريح مثير حول اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد معه وهو ما كشف عنه في تصريحات تيلفزيونية.

وقال صلاح محسن في أبريل 2020 "محمد صلاح أخبرني باهتمام مسئولي ليفربول بالتعاقد معي ، ووسطه مسئولي نادي للتحدث معي".

ولم يكن صلاح محسن الأول الذي يطلق هذا التصريح حول اهتمام أحد أندية القمة في انجلترا بالتعاقد معه بل سبقه :

أيمن عبد العزيز

كشف أيمن عبد العزيز مدرب منتخب مصر الحالي ونجم الزمالك السابق عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقده معه وأربعة من زملاءه بعد مستواهم مع منتخب الشباب السابق الذي كان يشرف على تدريبه حلمي طولان.

وقال عبد العزيز لقناة الزمالك " حصلت على عرض من برشلونة أنا وسيد عبد الحفيظ لكن مانشستر يونايتد أهتم بي أنا ومحمد فاروق ووليد صلاح عبد اللطيف وأيمن رمضان ومحمد الشبراوي وطلب خضوعنا لمعايشة".

حازم إمام

مرة ثانية عاد مانشستر يونايتد بالإرتباط بنجم مصري على حد قوله وهذه المرة حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر.

وقال حازم إمام "حصلت على عرض من مانشستر يونايتد للمعايشة وفي نفس الوقت حصلت على عرض رسمي من أودينيزي وفي هذا الوقت كان الدوري الإيطالي أقوى من الإنجليزي فرفضت الذهاب لإنجلترا".

عمرو زكي

ظهر نادي تشيلسي قبل تعاقده مع محمد صلاح للتعاقد مع عمرو زكي مهاجم الزمالك وأنبي وويجان السابق.

وقال عمرو زكي " تلقيت عروض بأرقام فلكية في انجلترا وتشيلسي وريال فاوضاني ".

أحمد رفعت

مرة ثالثة عاد اسم مانشستر يونايتد أيضاً للأرتباط بلاعب مصري وهذه المرة بأحمد رفعت نجم الزمالك وفيوتشر أثناء لعبه لمنتخب الشباب بعد انضمامه من نادي إنبي .

وقال رفعت " علمت باهتمام كشاف لنادي مانشتير يونايتد بي وأني أكثر من لفت نظره في بطولة أفريقيا للشباب وبالفعل كان متواجد وحصلت على أكثر من عرض ولكن الأمور لم تسير على ما يرام".

عبد الله السعيد

والختام مع عبد الله السعيد الذي حصل على حد قول وكيله سيد مرعي على عرض من كريستال بالاس وهو في الـ 33 من عمره بعد أزمته مع الأهلي في 2018 .

وقال مرعي " عبد الله السعيد أخبرني أن محمد صلاح توسط له للعب في انجلترا وأتى له بعرض من نادي كريستال بالاس".