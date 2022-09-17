الكونغولي نجوين يُدير مواجهة الزمالك وإيليكت التشادي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الطاقم التحكيمي الذي سيدير مواجهة الزمالك وإيليكت التشادي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي في المباراة المقرر لها غدا الأحد على ستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة ويعاونه كل من: سام ثيرمويل و بودريل رول، وجيو بانجو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة استعداداً لمواجهة إيليكت التشادي.