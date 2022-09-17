مساعد خليلوزتش يتحدث لمصراوي عن: سبب فشل مفاوضاتهم مع الأهلي.. وخماسي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - * هل تلقيت عرضًا بمفردك للتدريب في مصر بعيدًا عن المدرب خليلوزتش بعد رحيلكم عن المغرب؟

- في الحقيقة لا لم أتلق أي عرض للعمل في مصر لقد عملت بالفعل في المغرب وتونس وقطر.

* هل ستكمل العمل مع المدرب خليلوزتش أو ستنفرد بالعمل لذاتك؟

- عملت مع وحيد خليلوزتش لمدة عامين في منتخب المغرب لكنني لا أعلم إذا كان سيُكمل العمل مع الفريق أم لا، وحتى لا أعلم إذا كان لديه عروض أخرى أم لا، ولكني قد أنهيت دبلومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومستقبلاً لو أُتيحت لي فرصة تدريب فريق ما فسيكون تحديًا بالنسبة لي لأنني أشعر بقدرتي على تدريب الفرق بعد عشرين عامًا من عملي كمدرب مساعد ومن هنا أنا قادر على وضع خطة للعب وإدارة الفريق والطاقم المعاون.

* هل تلقيت أنت و المدرب خليلوزتش عرضًا للتدريب في الدوري المصري؟

- نعم، تلقينا عدة عروض من الدوري المصري أبرزها النادي الأهلي وكانت هناك مفاوضات بين إدارة الأهلي وخليلوزتش.

* ما السبب في فشل المفاوضات بين الأهلي وخليلوزتش من وجهة نظرك؟

- لا أعلم لكني أعتقد أن التوقيت لم يكن صحيحًا؛ لأن خليلوزتش لم يكن مستعدًا للعودة إلى (الفريق المشروع) هذه وجهة نظري.

* كيف تري قوة الدوري المصري في أفريقيا؟

- الدوري المصري هو من أفضل الدوريات في إفريقيا كما يتضح من نهائيات كأس إفريقيا، علاوة على ذلك قبل بضع سنوات خسرت نهائي دوري أبطال أفريقيا مع النجم الرياضي الساحلي أمام الأهلي 0-0 في سوسة و3-0 في مصر وهناك أيضًا فرق تقترب من الأندية الكبيرة وهذا مفيد لجودة البطولة.

* رأيك في أداء منتخب مصر الفترة الأخيرة؟

- المنتخب المصري فريق جميل ومتجانس يتمتع بشخصيات كبيرة ولكن بشكل خاص وهو فريق من ذوي الخبرة؛ إذ كان قادرًا على الظهور بهذا الشكل في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فقد كان في كثير من الأحيان في حالة صعبة ولكنه بقليل من النجاح كان من الممكن أن يفوز بكأسه الثامنة.

* من اللاعب المصري الذي لفت انتباهك خلال مواجهة مصر والمغرب بأمم إفريقيا؟

- بالنسبة لمواجهتنا مع مصر بالطبع نركز على بعض اللاعبين مثل محمد صلاح و محمد النني ومصطفى محمد و عمر مرموش، في كل مبارة تابعنا تحركات كل لاعب ، لكن ما أردت إظهاره هو تحرك المدافعين والمهاجمين، لأن الخطة 4-4-3 ولكن بالنسبة لي هي خطة هجينة لأنهة غالبًا ما تتحول إلى 4-4-2 كخطة دفاعية مع تأخر أحد لاعبي خط الوسط ليكون في جهة صلاح ومرموش الذي يأتي كلاعب وسط أيسر.