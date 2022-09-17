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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره ولفرهامبتون، ظهر يوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب مولينيو.

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز، حتى لا يبتعد عن أرسنال صاحب الصدارة، بفارق نقطة واحدة.

ويملك مانشستر سيتي 14 نقطة من 6 مباريات، في المركز الثاني، أما ولفرهامبتون فله 6 نقاط في المركز 15.

وتنطلق المباراة على ملعب فريق ولفرهامبتون، في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 عصرا بتوقيت أبوظبي.

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنقل قناة beIN SPORTS HD 1، مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون.

يعود مانشستر سيتي إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفا ثقيلا على ولفرهامبتون يوم السبت، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة "بريميرليج".

ويتسلح حامل اللقب في مهمة يوم السبت، بالنجم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، النرويجي إيرلينج هالاند، هداف المسابقة والذي يقدم مستويات استثنائية على كافة الأصعدة.

ويتربع هالاند على صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وهو ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

وقال موقع "سبورتس مول" الإنجليزي، إن هالاند إذا هز شباك ولفرهامبتون، سيصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل خلال أول 4 مباريات له خارج الديار على الإطلاق.

جاء ذلك بعد أن سجل هالاند خارج ملعب السيتي أمام كل من وست هام في الفوز (2-0) ونيوكاسل يونايتد (3-3) وأستون فيلا (1-1).

كان هالاند أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 9 أهداف في أول مباريات له بالمسابقة، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من ميكي كوين وسيرجيو أجويرو (8).

تجاهل جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي زميله محمد صلاح عند اختيار لاعب لتسديد ركلة الجزاء "التي ستنقذ حياته".

وفي مقابلة مع شبكة "BT Sports" البريطانية، سُئل هندرسون عمن سيختاره لتنفيذ ركلة جزاء "إذا كانت حياته تعتمد عليها"، ووقع اختياره على زميله جيمس ميلنر.



ويمتلك جيمس ميلنر سجلا مميزا في تنفيذ ركلات الجزاء، غير أن محمد صلاح، أصبح حاليا المُسدد الأول لها في صفوف ليفربول بناء على اختيارات المدرب يورجن كلوب.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في بداية الموسم سجل منها محمد صلاح هدفا في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس/آب الماضي.

ولم يحصل ليفربول على أي ركلات جزاء في 6 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وعلى مدار الموسم الماضي، سدد صلاح 8 ركلات جزاء مع ليفربول في مختلف البطولات، ترجم 6 منها إلى أهداف وأهدر ركلتين.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم المصري شارك في 9 مباريات مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة.

وعلى المستوى الأوروبي استعاد "الريدز" توازنه بفوزه صعب على أياكس أمسترادم الهولندي، بنتيجة 2-1، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 1-2.

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، على الحملة التي شُنت ضده بسبب طريقة احتفاله، من جانب كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد.

وحذر نجم الأتلتيتي نظيره في الريال من الرقص حال تسجيله هدفا في شباك الروخيبلانكوس خلال ديربي مدريد، غدا الأحد، في الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب البرازيلي مقطع فيديو مع محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسه إزاء "كراهية الأجانب والعنصرية" التي يؤكد أنه يتعرض لها منذ فترة طويلة.

وزادت هذه الكراهية مؤخرا بانتقادات بسبب رقصاته ​​التي "بدأوا في تجريمها"، ليظهر شخصيته مرة أخرى من خلال التأكيد على أنه "لن يتوقف" عن الاحتفال بهذه الطريقة.

وقال فينيسيوس في رسالة قوية ضد العنصرية "لن أتوقف"، ما جاء بعد دقائق لبيان صادر عن ناديه ريال مدريد، يعرب فيها عن تنديده بالعنصرية التي تعرض لها نجمه في الفترة الأخيرة.

وتابع: "منذ أسابيع بدأوا في تجريم رقصاتي.. الرقصات ليست من صنيعي، إنها تعود إلى رونالدينيو ونيمار وباكيتا وجريزمان وجواو فيليكس وماثيوس كونيا".

وأكمل: "إنها تنتمي إلى فنانين برازيليين وإلى الأمريكيين السود. إنها رقصات للاحتفال بالتنوع الثقافي في العالم.. اقبلوها واحترموها".