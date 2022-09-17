شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستضيف بول الأوغندي لحجز بطاقة التأهل لدور الـ 32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التاسعة مساء اليوم السبت، يحل فريق بول الأوغندي، ضيفاً على فريق فيوتشر، في اللقاء الذي يقام على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن الفوز خلال اللقاء المرتقب، خاصة وأن مباراة الذهاب في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

وحذر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من التسرع في تسجيل الأهداف، وذلك لتجنب سيناريو إهدار الفرص والذي عانى منه فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة كمبالا، كما شدد علي ماهر أيضاً، على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية وعدما الاندفاع في الهجوم لعدم فتح خطوط الفريق ومنح بول الفرصة لإحراز الأهداف، خاصة وأن أي هدف يستقبله الفريق على أرضه سيكون بحاجه إلى تسجيل هدفين لتعويضه.

واستقر الجهاز الفني لفيوتشر، على أن يلعب محمود حمدي في حراسة المرمى لتعويض غياب جنش، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق – جوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق – ناصر ماهر، خط الهجوم: أحمد عاطف.