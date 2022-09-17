شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم معسكره التحضيري بالقائمة الأولية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الفترة الأولى من معسكره التحضيري المقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري .
ومن المقرر أن يعلن فيتوريا خلال ساعات، عن القائمة النهائية التي تدخل المعسكر الأساسي للفراعنة، بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر، وكذلك اللاعبين المحترفين، حيث أقيم المعسكر الأول بداية من يوم 13 سبتمبر حتى اليوم السبت، بقائمة أولية من اللاعبين.
ويتواجد بمعسكر منتخب مصر 23 لاعبًا بعد مغادرة نبيل دونجا المعسكر بسبب الإصابة بغضروف الركبة الخارجي و هم : محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد صبحى، وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدى وعلى جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدى، وحمدى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدى، وشادى حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولى ومروان حمدى وناصر منسى وأحمد شريف.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء هشام حافظ لاعب فيوتشر والذي كان متواجدًا في صفوف المنتخب الأوليمبي خلال معسكره الحالي ، للإنضمام إلى تدريبات المنتخب الأول اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد التنسيق بين المنتخب الأول و كابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.
ويعاني عمر جابر قائد منتخب مصر من كدمة خفيفة ويخضع لتدريبات علاجية لمدة ٤٨ ساعة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا ، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.
ويواصل منتخب مصر تدريباته في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجارى.