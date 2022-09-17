شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم معسكره التحضيري بالقائمة الأولية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الفترة الأولى من معسكره التحضيري المقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري .

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا خلال ساعات، عن القائمة النهائية التي تدخل المعسكر الأساسي للفراعنة، بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر، وكذلك اللاعبين المحترفين، حيث أقيم المعسكر الأول بداية من يوم 13 سبتمبر حتى اليوم السبت، بقائمة أولية من اللاعبين.

ويتواجد بمعسكر منتخب مصر 23 لاعبًا بعد مغادرة نبيل دونجا المعسكر بسبب الإصابة بغضروف الركبة الخارجي و هم : محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد صبحى، وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدى وعلى جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدى، وحمدى فتحى ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدى، وشادى حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولى ومروان حمدى وناصر منسى وأحمد شريف.