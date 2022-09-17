شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات فى الأهلي مع كولر لمناقشة هذه الملفات قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي ومسئولو النادي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

ويرغب الأهلي في الاستفسار من كولر عن موقفه بشأن بعض الصفقات التى سبق وتم ترشيحها للنادي لكن لم يتم حسمها بشكل رسمي حتى الأن ، كما يرغب مسئولو القلعة الحمراء في مناقشة المدير الفني في أمور خاصة بالإعارات والعروض التى تلقاها بعض لاعبي الفريق الفترة الأخيرة ، وفي هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن حاجة الفريق لصفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ستكون وفق رؤية المدير الفني مارسيل كولر، الذي تسلم المهمة رسميًّا، ويشاهد حاليًّا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي مصريين وأجانب، وتم عرض موقفهم على المدير الفني، الذي لا يزال يشاهد مبارياتهم لتحديد مدى حاجة الفريق لأي منهم أو بعضهم ، وأشار عبد الحفيظ إلى أنه تم عرض مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الماضية، وظهروا بمستوى طيب لبحث إمكانية الاستعانة بأي منهم وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، ومستوى كل واحد من هذه العناصر.