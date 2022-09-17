شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة لدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى الجديد. 2022/2023 على صعيد 8 مواجهات .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع هليوبوليس و مدينة نصر مع الشمس و الطيران مع إتحاد الشرطة و المعادى مع الأهلى و الزمالك مع منوف وسموحة مع أصحاب الحياد وسبورتنج مع الزهور و هليوليدو مع الجزيرة .

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من: هليوبوليس على مدينة نصر 25/27 والشمس على الطيران 23/25 والمعادى على اتحاد الشرطة 17/28 والأهلى على الزمالك 22/34 وسموحة على منوف 70 /17 وسبورتنج على أصحاب الجياد 25/44 والزهور على الترسانة 23/35، فيما تعادل البنك الأهلى مع 6 أكتوبر 26/26.