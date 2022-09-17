شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات اليومية بالتتش استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش تحت قيادة المدرب السويسري استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي وإتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.

ويحرص كولر على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجياً، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم سواء في الملعب أو خارجه ، ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حالياً باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التى يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.

بعيداً عما سبق ، أعلن الأهلي قائمته المحلية للموسم الجديد 2022-2023، والتي شهدت قيد محمود عبد المنعم "كهربا" الغائب عن القائمة الإفريقية ، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير _أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد مغربي - علي معلول - محمد نصير _أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد محمود - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - زياد طارق - محمد مجدي أفشة - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - محمد فخري - عمار حمدي - عبد الرحمن مانو - وليد مصطفى - محمود عبد المنعم كهربا _حسام حسن - محمد شريف - شادي حسين ويتواجد على قائمة الانتظار كل من: صلاح محسن - مصطفى فوزي - أحمد النجار

فيما ضمّت قائمة الأهلي ، الأفريقية ، كلاً من : محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء -أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف -رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل _محمد شريف – حسام حسن وشادي حسين.