شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال اليوم السبت معسكر مغلق بالإسكندرية يستمر حتى السبت المقبل ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الشباب والاهلى لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لإنطلاق الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانية صفقات جديدة استعداداً للموسم الجديد وهى :"محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ اسلام محارب ـ مصطفي الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر.

استقر الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال على مواجهة منتخب الشباب بقيادة محمود جابر ودياً الأربعاء المقبل بمعسكر الفريق المغلق بالإسكندرية فيما يلاقى الاهلى ودياً فى 29 سبتمبر الجارى.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف

على صعيد مختلف، أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023 والتي ضمت 13 لاعبا أبرزهم محمد بسام فيما تم استبعاد أحمد هانى و محمد ناصف ومحمد أنور ومصطفى الزنارى .

وضمت القائمة كل من :" محمد شعبان ورجب عبد الحليم وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وحسن مجدى وعلي محمد ومحمد بسام وأحمد سمير وعلي حمدى وعبد الرحمن أسامة ومحمود عاطف وأحمد سالم"

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023 أسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش ، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.