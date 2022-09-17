شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام اليوم مراسم سحب قرعة مجموعة القاهرة بدوري القسم الثانى بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت قرعة مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني فى الموسم الكروي الجديد، التي أقيمت الأربعاء الماضي بمقر اتحاد الكرة عن المواجهات التالية بالجولة الأولي:

الألومنيوم مع الجونة

المنيا مع لافيينا

مصر المقاصة مع ديروط

أسمنت أسيوط مع بترول أسيوط

المدينة المنورة مع كيما اسوان

النصر للتعدين مع شباب طامية

تليفونات بني سويف مع ملوى

الفيوم مع شبان قنا

وأقيمت القرعة بحضور كلا من مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني ، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات و ناصر فراج سكرتير لجنة المسابقات ومحمد أحمد مقرر اللجنة ومندوبي الأندية .

وتقام قرعة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة اليوم 17سبتمبر ،ومجموعة الإسكندرية غدا 18من الشهر الجاري في تمام الثانية عشر ظهرًا بحضور مندوب من كل نادي.