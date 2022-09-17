شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف اليوم تدريباته بفترة الإعداد بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المعروف أن فترة الإعداد يقودها فى الوقت الحالي حسني عبد ربه وأيمن كمال ومحمد فتحي لحين التعاقد مع مدير فني جديد وسط دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين.
والجدير بالذكر أن التدريبات الأخيرة شهدت مشاركة نور الدين الزموري وفراس شواط وحمدي النقاز الوافدون الجدد بينما سينضم زملائهم الجدد الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي وباسم مرسي ومحمود الشبراوي فى الأسبوع المقبل.
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الثانية عشر من منتصف الخميس - موعدًا لإرسال القوائم المحلية الأولية لجميع الأندية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري
وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم ..فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ، فى خط الدفاع .. أحمد أيمن وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي ومحمود البدري
فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وجان موريل ، فى خط الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي