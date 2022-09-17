شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف اليوم تدريباته بفترة الإعداد بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق الاسماعيلى تدريباته فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب عبد الرحمن أنوس بإستاد الإسماعيلية بعدما حصل اللاعبين أمس الجمعة على راحة من أجل إلتقاط الأنفاس بعدما أدي تدريبات قوية خلال الأيام الماضية.

ومن المعروف أن فترة الإعداد يقودها فى الوقت الحالي حسني عبد ربه وأيمن كمال ومحمد فتحي لحين التعاقد مع مدير فني جديد وسط دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين.

والجدير بالذكر أن التدريبات الأخيرة شهدت مشاركة نور الدين الزموري وفراس شواط وحمدي النقاز الوافدون الجدد بينما سينضم زملائهم الجدد الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي وباسم مرسي ومحمود الشبراوي فى الأسبوع المقبل.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.