شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر، نظيره بول جينجا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن الفوز خلال اللقاء المرتقب.

موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي

تقام مباراة فيوتشر وبول الأوغندي في تمام التاسعة مساءً في اللقاء الذي يقام على استاد السلام.

نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وبول الأوغندي

انتهت مباراة الذهاب بين فيوتشر وبول جينجا والتي أقيمت في أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أهدر فيوتشر العديد من الفرص المحققة.

تعليمات علي ماهر للاعبي فيوتشر

حذر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من التسرع في تسجيل الأهداف، وذلك لتجنب سيناريو إهدار الفرص والذي عانى منه فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة كمبالا، كما شدد علي ماهر أيضاً، على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية وعدما الاندفاع في الهجوم لعدم فتح خطوط الفريق ومنح بول الفرصة لإحراز الأهداف، خاصة وأن أي هدف يستقبله الفريق على أرضه سيكون بحاجه إلى تسجيل هدفين لتعويضه.

غيابات فيوتشر عن مباراة بول الأوغندي

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

واستقر الجهاز الفني لفيوتشر، على أن يلعب محمود حمدي في حراسة المرمى لتعويض غياب جنش، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق – جوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق – ناصر ماهر، خط الهجوم: أحمد عاطف.