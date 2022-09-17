الزمالك في العاصمة الكاميرونية ياوندي لمواجهة بطل تشاد

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتصالاً هاتفيًا ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، للاطمئنان عليها عقب وصولها إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد أحمدو اهيدجو.

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى السفيرة داليا غبريال، التي كانت في استقبال البعثة بمطار ياوندي.

وطالب رئيس نادي الزمالك من اللاعبين بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في بداية المشوار الأفريقي.

ووجه أعضاء البعثة الشكر إلى رئيس النادي بعد توفير طائرة خاصة للفريق لتجنب إجهاد اللاعبين.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.