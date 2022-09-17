شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق إنبى للتدريبات الجماعية اليوم السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل على اللاعبين وذلك استعداداً للموسم المقرر انطلاقه منصف أكتوبر المقبل.

وحرصت إدارة نادى إنبى على توجيه الشكر لثمانية لاعبين بالتزامن مع ختام الموسم الماضي، من الدورى المصرى الممتاز وعلى رأسهم كابتن الفريق إبراهيم يحيى.

وجاءت قائمة اللاعبين التي استغنت عنهم الإدارة كالتالى: إبراهيم يحيى وإبراهيم القاضي ومحمود نعيم ثلاثي الدفاع، ومصطفى جمال ومهاب ياسر وصلاح ريكو ومحمد توكل رباعي خط الوسط، وأحمد جمعة مهاجم الفريق".

من ناحية أخرى استقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.