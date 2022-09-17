شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو: أبلغت إدارة المحلة باحتياجاتي وهدفنا التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بابافاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن هدفه مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد. وقال بابا فاسيليو في تصريحات تليفزيونية: "بنشتغل في فرقة ليها تاريخ كبير في مصر، وعايزين نقدم كرة قدم جميلة عشان الجماهير تكون مبسوطة".

وأضاف: "عايزين نقوم بتطوير الفريق، ومحتاجين طبعا تدعيمات عشان نقدم كرة أفضل، وعقدنا جلسة مع إدارة النادي، وأبلغناهم بالتدعيمات التي نرجوها".