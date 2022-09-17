شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو: أبلغت إدارة المحلة باحتياجاتي وهدفنا التطوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث بابافاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن هدفه مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد. وقال بابا فاسيليو في تصريحات تليفزيونية: "بنشتغل في فرقة ليها تاريخ كبير في مصر، وعايزين نقدم كرة قدم جميلة عشان الجماهير تكون مبسوطة".
وأضاف: "عايزين نقوم بتطوير الفريق، ومحتاجين طبعا تدعيمات عشان نقدم كرة أفضل، وعقدنا جلسة مع إدارة النادي، وأبلغناهم بالتدعيمات التي نرجوها".
وأعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع القبرصي بابا فاسيليو من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لمصطفى عبده المدير الفني السابق للفريق.
ونشرت صفحة غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعالم اليونان في إشارة للتعاقد مع مدرب وادي دجلة السابق وكتبت على الفيديو: "مرحبا"، كما نشرت أيضا صورة للمدرب الجديد قائلة: "سيداتي آنساتي سادتي رحبوا معنـا بمديرنا الفني الجديد نيكوديموس باباڤاسيليو".