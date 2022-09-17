موعد السوبر المحلى بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يشهد استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي تترقبه جماهير القطبين بصفة خاصة وجماهير الكرة المصرية على وجه العموم.

موعد السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي يوم 28 أكتوبر المقبل ، ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وأكد مجلس أبو ظبى الرياضى فى وقت سابق أن المواجهة المرتقبة طرفى الكلاسيكو المصرى الأشهر عربيا وهما بطل الدورى والكأس الزمالك والوصيف الأهلى، ستقام يوم 28 أكتوبر المقبل، فى السابعة بتوقيت القاهرة.

أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرى

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس في تلك الفئة.

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يتم نقل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.