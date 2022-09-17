شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندري: أملك خبرات عربية وأفريقية وهذا هدفي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن هدفه مع زعيم الثغر خلال الموسم الجديد.

وقال زوران مانولوفيتش في تصريحات تليفزيونية: "تدريب الاتحاد مسئولية كبيرة وهو من أفضل الفرق في الدوري المصري، ولكن محتاج وقت كافي عشان أحكم على اللاعيبة بشكل إيجابي أو سلبي".

وأضاف: "أملك خبرات في الوطن العربي بتدريبي من قبل في المغرب، وكذلك خبرات أفريقية، هدفنا الظهور بشكل مميز وتقديم كرة قدم جميلة في الموسم الجديد".