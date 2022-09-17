شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندري: أملك خبرات عربية وأفريقية وهذا هدفي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن هدفه مع زعيم الثغر خلال الموسم الجديد.
وقال زوران مانولوفيتش في تصريحات تليفزيونية: "تدريب الاتحاد مسئولية كبيرة وهو من أفضل الفرق في الدوري المصري، ولكن محتاج وقت كافي عشان أحكم على اللاعيبة بشكل إيجابي أو سلبي".
وأضاف: "أملك خبرات في الوطن العربي بتدريبي من قبل في المغرب، وكذلك خبرات أفريقية، هدفنا الظهور بشكل مميز وتقديم كرة قدم جميلة في الموسم الجديد".
وطالب الصربى زوران بدخول الفريق معسكرا مغلقا 24 سبتمبر الجارى، ولمدة أسبوعين ينتهى 8 أكتوبر بالإسكندرية، استعدادا لانطلاق الدورى العام فى 16 أكتوبر المقبل.
وتعاقد الاتحاد السكندرى مع الحارس المهدى سليمان وأحمد عيد وناصر ناصر ومحمد صالح وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن حتى نهاية 2025، فى إطار تدعيم صفوف الفريق بلاعبين قادرين على تحقيق طموح الجماهير ومجلس إدارة الاتحاد السكندرى.