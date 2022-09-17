بعد دعم مالكه الجديد.. هل يستطيع نيوكاسل مغادرة النصف الأخير من الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

في مطلع أكتوبر الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موافقتها على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 100% في صفقة قدرتها وسائل إعلام بريطانية بـ300 مليون جنيه إسترليني.

نيوكاسل كان قد أنهى موسمه الماضي 2021/2022 في المركز 11 برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز 12 ونقطتين عن برينتفورد صاحب المركز 13 ونقطتين عن وولفرهامبتون وبرايتون صاحبا المركزين العاشر والتاسع على التوالي.

وهو المركز الذي لم يختلف كثيرًا عن موسمه السابق 2021/2020؛ إذ جمع 45 نقطة ليقبع بهم في المركز 12 بالدوري الإنجليزي، بعدما احتل في موسم 2019/2020. المركز 13 برصيد 44 نقطة وهو المركز ذاته الذي أنهى به موسم 2018/2019.

صفقات نيوكاسل لموسم 2022/2023

واستطاع نادي نيوكاسل تحت مظلة مالكه الجديد ـ صندوق الاستثمار السعودي ـ إبرام العديد من التدعيمات القوية بصفوفه ضمن تحضيراته لموسم 2023/2022 لعل ضمن أبرز هذه التدعيمات كان التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من صفوف نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وقُدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بـ 70 مليون يورو لتُعد الصفقة الأعلى قيمة مادية بتاريخ النادي، حسبما نشر الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

ولا يعد إيزاك هو الصفقة الوحيدة لـ"الماكبايس" ـ الطائر الذي يعيش في الهند وبريطانيا ـ إذ نجح النادي تحت إدارته الجديدة في التعاقد حارس مرمى ليفربول السابق الألماني لوريس كاريوس بعقد قصير الأمد لتعويض غياب كارلو دارلو بديل الحارس الأساسي نيك بوب وسبقهما مات تارجت الظهير الأيسر لأستون فيلا.

ودعم نيوكاسل صفوفه أيضًا بالمدافع المدافع الهولندي سفين بوتمان، قادمًا من صفوف ليل الفرنسي وحارس نادي بيرنلي نيك بوب وسط أحاديث عن قدرة الفريق على تحقيق مراكز متقدم بالنصف الأول من جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل في موسم 2022/2023

ويحتل نيوكاسل بعد مرور 6 جولات من الدوري الإنجليزي المركز 11 برصيد 7 نقاط جمعهم من فوز و4 تعادلات إذ هُزم في لقاء وحيد.

وخاض نيوكاسل يونايتد مباريات قوية خلال الست جولات الأولى فنجح في التعادل أمام مانشستر سيتي ـ حامل اللقب ـ بثلاثة أهداف لكل فريق، فيما لم يستطع المحافظة على تقدم أمام ليفربول وُهزم بهدفين مقابل هدف فخطف الريدز الفوز بالدقيقة 90+8 من عمر اللقاء لتُعد هذه المباراة هي الهزيمة الوحيدة للفريق بالموسم الجاري.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة بورنموث عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الذي يتصدره آرسنال برصيد 15 نقطة.

بطولات نيوكاسل

وابتعد "جيوش المدينة" ـ كما يُفضل جماهير نيوكاسل أن يُطلق على ناديهم عن التتويج بالبطولات خلال العقود الأخيرة بعدما توّج الفريق بأربعة نسخ نم بطولة الدوري مواسم 05/1904، 07/1906، 09/1908، 27/1926، فيما حل في الوصافة مرتين في حقبة التسعينيات في مواسم 96/1995، و97/1996.

الأربعة نسخ من الدوري تأتي بجانب 6 ألقاب من كأس الاتحاد الإنجليزي في مواسم 10/1909، 1923/24، 1931/32، 1950/51، 1951/52، 1954/55، فيما حل في الوصافة 7 مرات بجانب التتويج بالدرع الخيرية مرة واحدة في موسم 1909/1910