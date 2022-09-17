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فولهام يهزم نوتينجهام بثلاثية مثيرة في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فولهام فوزًا مثيرًا على نوتينجهام فورست بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الممتاز.

وعادت مباريات بريميرليج من جديد بعد فترة توقف قصيرة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الأسبوع الماضي.

وأقيمت مباراة نوتينجهام فورست ضد فولهام على ملعب "سيتي جراوند" في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لموسم "2022-2023".

وافتتح نوتينجهام التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق تايوو أونيي، قبل أن يحرز فولهام ثلاث أهداف متتالية في الدقائق 54 و57 و60 عن طريق توسين وجواو بالينيا وهاريسون ريد.

وقلص نوتينجهام الفارق في الدقيقة 77 عن طريق لويس أوبريان.

وبهذه النتيجة يرفع فولهام رصيده للنقطة 11 في المركز السادس مؤقتا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يظل نوتينجهام في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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