بعثة الزمالك تصل الكاميرون استعدادًا لمواجهة بطل تشاد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، إلى الكاميرون استعدادًا لمواجهة بطل تشاد إيليكت سبورت بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إيليكت سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء وفر طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول اليوم الجمعة إلى دولة الكاميرون.

وكانت شركة مصر للطيران نظمت احتفالية خاصة لفريق الزمالك على متن الطائرة التي أقلت بعثة الأبيض في رحلتها إلى الكاميرون بمناسبه فوز الفريق ببطولة الدوري.

وأحضر طاقم الطائرة تورته عليها شعار الزمالك للاحتفال بلقب الدوري مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

ويدخل الزمالك المباراة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.