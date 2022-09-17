الامارات | الإمارات تحتفي بالفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، أن الوصول للنسخة السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، يعكس استمرار تفوق الحدث من نسخة لأخرى، خصوصاً أن الجائزة ترتبط باسم عزيز على نفوس كل إماراتي وعربي، نظراً لما توفره سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، الراعي الرئيس للمرأة الإماراتية والعربية، من دعم متواصل للمرأة على كل الأصعدة.

وتحتفي الإمارات بالفائزات في حفل يقام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم.

وترشحت لجائزة أفضل رياضية عربية: بسنت حميدة وجيانا محمود وهداية ملك من مصر.

وعن أفضل رياضية إماراتية: بلقيس القاسمي وشما الكلباني وصفية الصايغ؛ ومن مصر رحمة عبدالرزاق، وهنا جودة، ومن الإمارات روضة السركال لأفضل رياضية ناشئة.

وفي أفضل رياضية بارالمبية: مريم الزيودي من الإمارات، ورحاب رضوان، وفاطمة عمر من مصر، ولأفضل مدرب: علاء الدين كامل من مصر وفارس العساف من الأردن، ويوسف شاك من الإمارات. ولأفضل إعلامي رياضي، أميرة عمار من مصر، ودينيا حجاب من الجزائر، وعزيزة نايت سي بها من المغرب. وفي فئة برامج تنمية الناشئات: كل من (كابيتال نت بول – ليزا بروكتور)، وبرنامج تطوير مسار اللاعب من الإمارات، واتحاد كرة القدم النسائي الأردني.

ولأفضل فريق: من الإمارات فريق الرجبي للسيدات واتحاد الدراجات، ومن مصر اتحاد رفع الأثقال؛ وعن أفضل مبادرة إبداعية رياضية: قرية الإمارات الدولية للقدرة، وفايب - منيرة الدوسري من قطر. وتكرم الجائزة كل عام شخصية العام الرياضية، وتمنح من قبل لجنة التحكيم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليوناً و700 ألف درهم إماراتي.