الامارات | لاعب مواطن يحترف في الدوري العراقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الديوانية العراقي في حسابه على «تويتر»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعاقد مع اللاعب محمد سالم الظاهري، لتمثيله في الموسم المقبل للدوري الممتاز العراقي، ليصبح بذلك أول لاعب مواطن يشارك في الدوري العراقي لكرة القدم.

وسبق للظاهري (31 سنة) تمثيل العين، وتدرب تحت إشراف المدرب الروماني كوزمين، قبل أن ينتقل لتمثيل أندية الوحدة والشارقة والفجيرة ودبا الفجيرة وأندية أخرى، ويعتبر من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر.

ويعتبر نادي الديوانية أحد أبرز الأندية الجماهيرية العراقية خارج العاصمة بغداد، إضافة إلى أندية الميناء ونفط الوسط وأربيل.

ويعرف الظاهري بلقب «مارسيلو الإمارات» عندما كان يلعب في صفوف الوحدة الإماراتي، نسبة لنجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو.