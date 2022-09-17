الامارات | الجرمن: عجمان تضرر من التحكيم.. نطالب بـ «فار» أجنبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان خليفة الجرمن، أن هناك ضرراً بالغاً وقع على فريقه من الصافرة في جميع المباريات التي خاضها في دوري أدنوك للمحترفين حتى الآن، بداية من مباراة العين مروراً بالنصر وأخيراً في مباراة الشارقة.

وقال في تصريحات صحافية: «ما نعلمه أن القوانين تشير إلى أنه في حالة انفراد لاعب بالمرمى وتعرض للعرقلة فإن اللاعب المُتسبب في الخطأ يتعرض للبطاقة الحمراء بشكل مباشر، وهذا لم يحدث معنا، واكتفى الحكم بإشهار الورقة الصفراء لمدافع الشارقة راشد عبدالرحمن عندما عرقل وليد أزارو وهو في طريقة للمرمى».

وأضاف: «المؤسف أن حكام الفار لم يتدخلوا في اللعبة وهذا يؤكد أن لدينا مشكلة واضحة في حكام الفيديو وليس حكام الساحة، لأن هذه التقنية وجدت لتساعد الحكم على أداء مهمته بكفاءة عالية داخل أرضية الملعب، ولهذا نحن نُطالب أو نقترح الاستعانة بحكام أجانب معنيين بتقنية الفيديو، لكي يؤدي التحكيم دوره المُنصف لجميع الفرق أثناء المباريات، وإلا فليس هناك داعٍ لتطبيق (الفار) والاكتفاء بحكام الساحة».

واكتفى خليفة الجرمن بعرض مُقترحه على وسائل الإعلام رافضاً في الوقت نفسه تقدم ناديه بمثل هذه المقترحات لاتحاد الكرة، قائلاً: «يفُترض أن هناك لجنة للحكام عملها الأساسي أن تعمل على حل المشكلات التي تواجه التحكيم، وأن تجد الحلول التي من خلالها تُطبق العدالة للجميع دون استثناء».