الامارات | الفجيرة يتعاقد مع الليبي محمد عادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عبر حسابه الرسمي «تويتر»، تعاقده مع اللاعب الليبي محمد عادل، (19 سنة)، لتمثيل الفريق الأول للفجيرة في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ضمن سلسلة تعاقداته الحالية في فترة الانتقالات الصيفية، وتم قيده في فئة لاعب محترف.

وكان الفجيرة قد أعلن، أول من أمس، التعاقد أيضاً مع اللاعب المواطن أحمد مال الله.