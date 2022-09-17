الامارات | كلباء يقتنص النقطة السادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أمس، فريق كلباء فوزاً مهماً على حساب ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين، وذلك ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين. وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى ست نقاط، ويستمر في الانتصارات بعد الفوز على الوحدة في الجولة الماضية، بينما ظل الظفرة بنقطة واحدة.

وبعد شوط أول سلبي، أشرك مدرب كلباء ثلاثة لاعبين دفعة واحدة هم ياسر حسن وحبيب الفردان وأحمد جشك، الأمر الذي قلب المباراة رأساً على عقب وأسهم في فوز كلباء خلال المباراة المهمة. وسجل كلباء هدفه الأول عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من ياسر حسن. وسجل الأرجنتيني راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 75، بعد أن تسلم كرة رائعة من حبيب الفردان، لينفرد بالمرمى ويسجل في شباك فريق الظفرة.