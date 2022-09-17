الامارات | «مسترياس نايت» يدافع عن لقب «غودولفين» في «صمر ستيكس» الكندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع المهر «مسترياس نايت»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، عن لقب فريق «غودولفين» العالمي للموسم الماضي، في سباق «صمر ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى، حين يخوض المهر، البالغ من العمر سنتين اليوم، تحدي مسافة السباق البالغة 1600 متر عشبي على مضمار «وودباين» الكندي.

وفي ثاني أشواط اليوم، يبحث «مودرن غيمس» المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف شارلي آبلبي عن انتصاره الثالث في سباقات الفئة الأولى، حين ينشد لقب سباق «وودباين مايل» لمسافة الميل (1600 متر عشبي). ويتطلع «مسترياس نايت» للسير على خطى المهر «البحر» المتوج قبل 12 شهراً بنسخة العام الماضي في سباق «صمر ستيكس». وكان «مسترياس نايت» حقق فوزاً سهلاً في سباق «بري فرانسو بوتين» للفئة الثالثة، منتصف أغسطس الماضي على مضمار «دوفيل» الفرنسي.