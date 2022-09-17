الامارات | «فريق أبوظبي» في تحدّي سباق «الزمن» بمونديال «زوارق الفورمولا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم تحدي سباق الزمن ضمن الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، المقامة في مدينة فيلافيلها في البرتغال، وسط ترقب وتحفز من 17 زورقاً تشارك في المنافسة وتطمح إلى تحقيق أفضل زمن لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس والختامي للجولة غداً.

ويبرز بين المشاركين وبقوة حامل اللقب فريق أبوظبي بزورقيه (أبوظبي 36) بقيادة منصور المنصوري متصدر الترتيب العام بـ40 نقطة، وزورق (أبوظبي 1) بقيادة راشد القمزي، الساعي لتحسين مركزه بعد أن فقد فرصة المنافسة. ومن المنافسين بقوة أيضاً، زورق (الشارقة 17) بقيادة سامي سيليو ورصيده 37 نقطة، والذي يزاحم المنصوري على الصدارة.