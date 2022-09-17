الامارات | الشارقة يدشّن حلم «المونديال» في بطولة العرب لكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن الفريق الأول لكرة اليد في نادي الشارقة اليوم الساعة الواحدة والنصف ظهراً، مشواره في بطولة الأندية العربية الـ37 التي تحتضنها تونس حتى 27 الجاري، بلقاء السالمية الكويتي، ضمن دور المجموعات، عن المجموعة الأولى. وتعتبر البطولة مؤهلة إلى كأس العالم «سوبر غلوب» للأندية المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

ويقضي نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دور المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وضعت القرعة فريق الشارقة في المجموعة الأولى بجوار السالمية الكويتي، وأمل سكيكدة الجزائري، والإفريقي التونسي، فيما جاء بطلا الأندية الآسيوية والإفريقية، الكويت الكويتي والزمالك المصري، في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي والمولودية الجزائري.

وأكد رئيس بعثة الشارقة، مشرف كرة اليد في النادي جاسم محمد، جهوزية «الملك»، وقال في اتصال مع «الإمارات اليوم»: «الفريق حقق فوائد عدة في معسكره الخارجي في سوسة، قبل الانتقال إلى مدينة الحمامات لتدشين مشاركتنا بالبطولة». وتابع: «أسهم المعسكر في رفع عاملي الثقة والجهوزية للاعبينا، خصوصاً مع خوض تجربتين وديتين مع فرق تونسية، عززت من عامل الانسجام والتجانس بين لاعبي الفريق والعناصر الجديدة التي دعمت (الملك)».

وأضاف: «البطولة قوية للغاية لوجود حافز خطف البطاقة المونديالية إلى «سوبر غلوب» في السعودية، بجانب قوة أسماء الفرق المنافسة على اللقب من آسيا وإفريقيا». واختتم: «ثقتنا كبيرة بلاعبي الشارقة لتقديم المستوى المطلوب، ونعوّل على مباراتنا الافتتاحية في تسجيل انطلاقة جديدة قبل لقاء أمل سكيكدة الجزائري في اليوم التالي، على أن تتبع في 20 من هذا الشهر بلقاء الإفريقي التونسي في ختام دور المجموعات».