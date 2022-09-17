الامارات | الأبيض الأولمبي يخوض وديتين مع عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراتين وديتين أمام نظيره العُماني، يومي 24 و27 سبتمبر الجاري، على ملعب نادي النصر في دبي، ضمن معسكره الذي سينطلق غداً، في إطار حرص لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على توفير الإعداد الأمثل للمنتخب استعداداً للمشاركات المقبلة. ويسعى الجهاز الفني والإداري للأبيض الأولمبي بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا، خلال هذا المعسكر إلى مواصلة اختبار اللاعبين والوقوف على مستويات كل العناصر، وخلق طريقة لعب متناسقة، من خلال المعسكرات والمباريات الودية، التي تسهم في تهيئة المنتخب بشكل عام.

وتضم قائمة المنتخب: راكان وليد، سلطان الزعابي، عبدالله محمد الحمادي، زايد سلطان، محمد المازمي، وليد راشد، عبدالرحمن عادل، منصور الشامسي، حمدان العامري، بدر ناصر، مايد الطنيجي، حمد فهد، سلطان البدواوي، أحمد محمود، عبدالعزيز البلوشي، عبدالله الرئيسي، عبدالله أحمد الحمادي، خالد الأصبحي، علي عبدالعزيز، عبدالعزيز السويدي، ناصر سالم، فهد بدر، إسماعيل الزعابي، عبدالله فدعق، ياسر حسن.