شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022، وتتضمن العديد من الأخبار الهامة جاء على رأسها، وصول بعثة الزمالك الكاميرون لمواجهة إيليكت، ومنتخب مصر يواصل تدريباته بإستاد برج العرب.

عداد الميركاتو الصيفى 80 صفقة.. أسوان يتصدر القائمة

مازالت أندية الدورى المصرى تبحث عن تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات خلال الميركاتو الصيفى الجارى، استعداداً لموسم قوى مرتقب انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ايلكيت بطل تشاد

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى الكاميرون اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصول بعثة الزمالك الكاميرون لمواجهة إيليكت وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو. منتخب مصر يواصل تدريباته بإستاد برج العرب.. صور واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية في اطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية .

عمر جابر يجري أشعة في معسكر المنتخب لتحديد مدة غيابه

يجرى عمر جابر لاعب الزمالك الجديد ومنتخب مصر أشعة تحت اشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر لتشخيص الإصابة التي تعرض لها اللاعب العائد مؤخرا الى صفوف الفريق الأبيض.

الأهلى يواجه أسوان وطلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.