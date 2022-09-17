شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 16 - 9 - 2022، وهي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، عن أهم الأحداث التي شهدها اليوم وجاءت كالتالي:

وصول بعثة الزمالك الكاميرون لمواجهة إيليكت

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو. واصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية في اطار الاستعداد لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية . منتخب مصر يواصل تدريباته بإستاد برج العرب.. صور

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ايلكيت بطل تشاد

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى الكاميرون اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يواجه أسوان وطلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.