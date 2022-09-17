شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد وأحمد ياسر ريان يشارك فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا مرانه اليوم في بداية فترة الإعداد استعداداً للموسم الجديد، وخاض الفريق مرانه في أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث اشتمل على وحدات بدنية مكثفة لزيادة معدلات اللياقة لدى اللاعبين بجانب بعض التدريبات بالكرة.

وحرص أحمد سامي المدير الفني للفريق على الترحيب بالصفقات الجديدة قبل انطلاق المران، وشدد على جميع اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد لإثبات أنفسهم والتعبير عن قدراتهم لحجز مقعد في التشكيل الأساسي للفريق. وشاركت الصفقات الجديدة في المران الجماعى، وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان المنتقل حديثاً من النادى الأهلى.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، القائمة المحلية استعدادًا للموسم الجديد 2022 / 2023. وفتح اتحاد الكرة باب القيد من 1 سبتمبر الماضي، وحتى يوم 10 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة 27 لاعبًا وهم :

حراسة المرمي: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - حازم خالد - مصعب البطاط - أحمد رمضان بيكهام - محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمد حسن - محمود نبيل - محمد توني - عبد الرحمن بودي - رجب عمران - ميدو جابر - شريف دابو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد محمد محمود الشهير بالقرموطي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حمزة مجدي - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - عبد الرحمن السكران.

وانطلقت اليوم الجمعة التدريبات الجماعية لنادي سيراميكا كليوباترا، عقب نهاية الدوري الموسم الماضي، وكان أحمد سامي، فضل حصول اللاعبين على راحة طويلة بعد ضغط المباريات في الموسم الماضي. ومن الجدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدوري الموسم الجديد.