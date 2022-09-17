شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على بيع محمود جاد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى إنبى على بيع محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا بعد تلقى الحارس الدولى لأكثر من عرض وعلى رأسهم المصرى البورسعيدي وفيوتشر.

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جاد أبلغ إدارة نادى إنبى برغبته في تجديد طموحه مع فريق أخر خلال الموسم الجديد وطالبهم بتسهيل إجراءات رحيله عن الفريق البترولى، الأمر الذى تفهمته الإدارة جيداً ووعدته بالرحيل في الميركاتو الصيفى حال وصول عرض مالى مناسب يلبي طموحات الإدارة.

وأوضح المصدر أن إدارة نادى إنبى لا تمانع رحيل محمود جاد عن الفريق البترولى، ولكنهم سيضعون بندا في عقد اللاعب يتيح للنادى البترولى الحصول على نسبة من إعادة البيع مستقبلا حتى يحققوا أكبر استفادة مادية من الحارس الدولى.

في سياق متصل، أكد مصدر أن مسئولي نادى إنبى تعاقدوا مع رمضان مصطفى حارس مرمى المقاصة الذى هبط لدورى القسم الثانى تأميناً لمركز حراسة المرمى حال رحيل محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووصل النادي المصري إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات النادي البورسعيدي مع نظرائهم بإنبي للحصول على خدمات محمود جاد وذلك في إطار خطة ادارة المصري لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد

ويأتي اقتراب المصري من ضم حارس إنبي، بعد انسحاب الزمالك من الصفقة، خاصة بعد استعادة محمد صبحي حارس مرمى القلعة البيضاء والذي كان معارا إلى فاركو.