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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 16-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأكيد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

تعرف على تفاصيل المران المسائى فى الأهلي

خاض فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، ‏ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للفريق، بدء نظام "اليوم الكامل" فى التدريبات بعد غداً، الأحد، بعدما خاض الفريق تدريباته اليومية بإستاد التتش على فترتين فى معظم الأيام وفترة واحدة خلال يوم واحد تقريباً.

يستعد النادي الأهلي لاستعادة أثنين من أبرز نجومه الذين غابوا عن مباريات الفريق الأخيرة من الموسم المنقضي للإصابة وهما محمد شريف ومحمد مجدي أفشة حيث أعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة إقتراب مشاركة أفشة وشريف في التدريبات الجماعية وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي يوم 28 أكتوبر المقبل حيث تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة والقطبين على وجه الخصوص هذه المباراة الهامة .

واصل الأهلي، تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش؛ استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

شهد مران الأهلى الصباحى، الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة، تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى مواليد 2003، وإسلام عبد الله وحمدى موسى، مواليد 2003 للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء خمسة لاعبين من الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي المقام حالياً، وهم حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثا للفريق.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش وديا فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد، موضحاً أن الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.

يفضل السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى التعاقد مع لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز في التعاقدات الجديدة المنتظرة للمارد الأحمر، حيث يرى كولر أن اللاعب الجوكر بإمكانه منح المدرب ميزات كثيرة بإمكانية الاستفادة منه في أكثر من مركز، وقرر مسئولو النادى الاهلى إحالة ملف الصفقات الجديدة للسويسرى مارسيل كولر الذي تسلم المهمة رسميًّا، ويشاهد حاليًّا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

يخضع ثلاثي الأهلي الجديد ، شادى حسين والبرازيلى برونو سافيو ومصطفى سعد لإجراء قياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل واختبارات خاصة ببصمة القدم، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية على غرار القياسات التي خضع لها فريق الاهلى بالكامل خلال الأيام الماضية.

يتابع الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لاعبي الفريق أمس ،الخميس، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.