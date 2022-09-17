شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 16-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 16-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصول بعثة الزمالك الكاميرون لمواجهة إيليكت

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو.

الزمالك يحي ذكرى رحيل كوارشي: واحد من أعظم المحترفين في تاريخ القلعة البيضاء

أحيا نادي الزمالك، الذكرى التاسعة لرحيل نجمه الغاني السابق إيمانويل كوارشي، الذي لعب في صفوف الفريق خلال فترة ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أنه كان واحدا من أعظم المحترفين في تاريخ القلعة البيضاء.

اقترب مسئولي البنك الاهلى من التعاقد مع محمود علاء مدافع فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل عقب أستقرار مسئولي الفريق الأبيض على رحيل اللاعب .

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى الكاميرون اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد أحمدو اهيدجو.

تاكد عدم انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لبعثة الفريق المتجهة اليوم للكاميرون لمواجهة بطل تشاد بعد انتهاء ازمة انتقاله وعودته من الاعارة بفاركو بشكل ودي وعدم تفعيل بند الشراء النهائي..حيث يستمر الحارس في معسكر المنتخب لحين انتهاء إجراءات القيد الافريقي .

يغيب الثنائى التونسى حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى على مواجهة بطل تشاد المقبلة بعد انضمامهما لمعسكر نسور قرطاج المقبل والتي سيخوض بها لقاءين وديين استعدادا لمنافسات كأس العالم .

أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط فريق بيراميدز ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الأبيض الموسم المقبل.

انهي مسئولي نادي الزمالك قيد القائمة الأفريقية الأولى، حيث تم غلق باب القيد بنهاية يوم 15 سبتمبر، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.