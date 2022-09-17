شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف فى موسم كامل.. أرقام باسم مرسى مع سيراميكا بعد الرحيل إلى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض باسم مرسى محطة جديدة في مشوراه بالملاعب عبر النادي الإسماعيلي في الموسم الجديد، وذلك بعد الرحيل عن سيراميكا لتكون بوابة الدارويش هي التجربة التاسعة في مسيرة اللاعب مع الأندية، التي بدأت في 2009 مع شباب المقاولون العرب وانتهت في قلعة الدراويش.

وخاض باسم مرسي 34 مباراة مع سيراميكا في الموسم المنقضى في كأس مصر والدورى العام بمعدل 2103 دقيقة نجح في تسجيل 4 أهداف، بينما صنع هدفين أخرى وحصل على إنذارين ولم يتلق أي بطاقات حمراء.

ولعب باسم مرسي مشواره مع أندية المقاولون العرب للشباب، وبتروچت والإنتاج الحربي والزمالك ومصر المقاصة ولاريسا اليوناني وسموحة وسيراميكا، وأخير الاسماعيلي، وعبر اللاعب عن سعادته بخطوة رحيله إلى النادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً أن الدراويش أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا.

وكتب مرسى عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله تم انضمامى لفريق الإسماعيلى أحد أكبر وأعرق أندية مصر وأفريقيا، أتمنى تحقيق البطولات والإنجازات وأكون عند حسن ظن جمهور الأسماعيلى العريق، وأتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع باسم مرسي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

واجتاز باسم الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفي.