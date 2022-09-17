شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تعيين هشام مصطفى طبيبا للفريق بدلا من المنيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن تعيين الدكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المرحلة الحالية.

وتولى الطبيب الجديد مهام عمله في أول تدريبات الفريق والتي جرت مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في بداية الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد مشاركات محلية وقارية مختلفة للفريق.

وتوجه المدير الرياضي بالشكر للدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق السابق، بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي، ومثمنا ما بذله من جهد خلال المواسم الماضية، ومتمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.