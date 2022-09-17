شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو ينتظم فى تدريبات المحلة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حميد ماو لاعب فريق غزل المحلة إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم، عقب انتهاء الإجازة التي قضاها اللاعب في دولته تنزانيا الفترة الماضية، للانتضام في تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ويعد حميد ماو من أفضل عناصر فريق غزل المحلة الموسم الماضى، حيث شارك فى 36 مباراة، وتمكن من إحراز 3 أهداف.