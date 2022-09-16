الامارات | البطائح يشكو مشاركة شانكالاي لاتحاد الكرة.. والوصل يستعد للردّ القانوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المكتب الإعلامي لنادي الوصل أن الإدارة القانونية في النادي، تجهز رداً وافياً على الشكوى التي تلقاها «الإمبراطور» من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، بشأن قانونية مشاركة اللاعب الأرجنتيني توماس شانكالاي في مباراة الوصل والبطائح بالجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ونص بيان المكتب الإعلامي على أنه «بشأن التساؤل حول الشكوى التي تقدم بها نادي البطائح والتي استلمها النادي بخصوص مشاركة اللاعب توماس شانكالاي في مباراة الفريقين، تؤكد إدارة النادي استلامها للشكوى وأنه تم تحويلها إلى الإدارة القانونية في النادي».

وأضافت: «الإدارة القانونية ستجهز الرد وترسله إلى لجنة الانضباط خلال المدة القانونية التي حددتها وتمتد حتى 20 سبتمبر الجاري». يذكر أن نادي البطائح تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، يطلب خلالها اعتباره فائزاً على الوصل في مباراة الفريقين التي جرت في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين وانتهت بفوز «الإمبراطور» 2-1.

وتقدمت إدارة نادي البطائح بشكوى ضد مشاركة لاعب الوصل، الأرجنتيني توماس شانكالاي، مشيرة إلى عدم قانونية مشاركة اللاعب في المباراة. واستند البطائح في شكواه إلى أن اللاعب تعرض لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات في الدوري الأرجنتيني عندما كان يلعب لنادي ريسينيغ، قبل المشاركة مع الوصل في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين. وأشار إلى أن شانكالاي لم يكمل عقوبة الإيقاف الانضباطي في الدوري الأرجنتيني، وإلى وجود لائحة في الاتحاد الدولي لكرة القدم تلزم اللاعب بإكمال فترة الإيقاف لدى انتقاله إلى فريق آخر حتى إذا كان في دولة ثانية.

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي نادي الوصل حتى يوم 20 سبتمبر للرد على شكوى البطائح.

بيتزي: الوصل أهدر الفوز على دبا في الشوط الأول

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني خوان بيتزي، أن «الإمبراطور» أهدر فرصة الفوز على دبا الفجيرة، أول من أمس، في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن الطريقة الدفاعية التي لعب بها «النواخذة» صعبت من مهمة الوصل في اللقاء. وقال بيتزي في مؤتمر صحافي إن «المباراة كانت صعبة لأن دبا الفجيرة لعب بطريقة دفاعية وكنا نستطيع تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، خصوصاً إذا استغل اللاعبون الفرص التي حصلوا عليها في الشوط الأول». من جهته، أكد مدرب دبا الفجيرة زوران، أن «النواخذة» لعب مباراة جيدة جداً، وقال: «لعبنا أمام فريق كبير جداً هو الوصل، ولا شك أن مهمتنا كانت صعبة خصوصاً بعدما خسرنا أول مباراتين أمام كل من الجزيرة وشباب الأهلي».

لائحة في الاتحاد الدولي تُلزم اللاعب بإكمال فترة الإيقاف حتى لو انتقل للعب في دوري آخر.

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سبتمبر الجاري، آخر موعد لتلقي لجنة الانضباط رداً من الوصل على شكوى البطائح.