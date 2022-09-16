الامارات | أول أهداف إيغور وخريبين تسعد شباب الأهلي أمام الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز السوري عمر خريبين والبرازيلي إيغور خيسوس أول أهدافهما في الموسم الجاري ليقودا شباب الأهلي للفوز على الوحدة بهدفين مقابل هدف، أمس، في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق «فرسان دبي» فوزه الثاني ويرفع رصيده إلى ست نقاط، بينما توقف رصيد «العنابي» عند نقطة واحدة بعدما تلقّى خسارته الثانية.

ولعب الفريقان بطريقة هجومية في الدقائق الـ10 الأولى، وأهدر البرازيلي يوري سيزار فرصة خطرة من انفراد بالمرمى وسدد الكرة في يد الحارس محمد الشامسي (7)، بينما تألق حارس شباب الأهلي حسن حمزة في التصدي لتسديدة صاروخية من البرازيلي بيدرو وأخرجها إلى ركلة ركنية (10).

وفي الدقيقة 15 أحرز السوري خريبين الهدف الأول لشباب الأهلي من هجمة منظمة وصلت إلى البرازيلي إيغور الذي لعب كرة عرضية، وقابلها خريبين بمهارة في المرمى مسجلاً أول أهدافه في الموسم بمرمى فريقه السابق. وألغى الحكم هدفاً أحرزه محمد جمعة (بيليه) بداعي التسلل (28).

في المقابل، عاد «العنابي» إلى أجواء اللقاء بعدما تألق إسماعيل مطر ولعب كرة جميلة بالكعب إلى طحنون الزعابي، الذي لعب كرة عرضية وأكملها عبدالله حمد في المرمى (38). وشهد الشوط الثاني استعادة شباب الأهلي تقدمه عندما لعب بدر ناصر كرة عرضية قابلها إيغور برأسه في المرمى (51). وأهدر مطر فرصة خطرة من كرة عرضية لعبها عبدالله حمد وقابلها «سمعة» برأسه وعلت الكرة فوق العارضة (68).

وحصل أحمد جميل على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء (84)، ولكن الوحدة لم يستغل النقص العددي ليحقق شباب الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف.