شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من ضم حارس إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الاتحاد السكندرى من التعاقد مع عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، الذى هبط إلى دورى القسم الثانى، وذلك بعدما نال اللاعب إعجاب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد.

ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين مسئولي نادى زعيم الثغر ونظرائهم في "إيسترن كومبانى"، ويتبقى وضع الرتوش النهائية على الصفقة قبل الإعلان بشكل رسمي عن ضم عمرو حسام إلى صفوف سيد البلد في الانتقالات الصيفية الجارية.

من ناحية أخرى أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندرى إجراءات تسجيل القائمة الأولى بقيد 20 لاعباً، هم: صبحي سليمان، عمرو خليل، عبد الله نصيب، خالد الغندور، هشام صلاح، صبري رحيل، سيد سالم، كريم يحيى، مروان عطية، مورو ساليفو، مابولولو، بواتينج، سعيدو سمبوري، فوزى الحناوي، عبد السميع "سيمو"، كريم الديب، أحمد راشد، أحمد ميسي، عبد الغني محمدو الصباحى.

كما تم وضع 3 لاعبين في قائمه الانتظار وهم: أحمد نبيل مانجا، أحمد يحيى، ومروان النجار وتم استبعاد حسام عاشور، محمد عبد المنصف، محمود شبانة، ومحمد عبد السلام، محمد مجدي، أحمد حجي، أحمد علي، وكريم ممدوح.

ويتبقي للاتحاد في القائمه 12 لاعبا جديدا تم التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن وهم: إبراهيم حسن وأحمد عيد وناصر ناصر وإسلام عبد النعيم ومحمد صالح والمهدي سليمان، وما زالت هناك 6 أماكن شاغره في الفريق سيتم التدعيم بها في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن والمهاجم الصريح ووسط الملعب.