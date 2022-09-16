شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى يتوج ببطولة فرنسا للاسكواش وفيروز أبو الخير تحصد الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري مروان الشوربجي، المصنف التاسع عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة نانت، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية.

وفاز مروان الشوربجي على منافسه الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 69 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 12-10, 11-13, 13-11.

بينما خسرت فيروز أبو الخير أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0 في مباراة الدور النهائي بمنافسات السيدات، والتي استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-3, 12-10، لتحصد وصافة البطولة.

يذكر أن مروان الشوربجي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الإنجليزي ديكلان جيمس في الدور ربع النهائي بنتيج 2ـ0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-9.